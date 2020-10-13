Энди Маррей: больше всего титулов на ТБШ выиграет Надаль или Джокович

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» британец Энди Маррей рассказал, кто, по его мнению, сможет за карьеру выиграть больше всего мэйджоров. В активе швейцарца Роджера Федерера и испанца Рафаэля по 20 титулов на турнирах «Большого шлема», у серба Новака Джоковича — 17.

«Ответить на такие вопросы невозможно, потому что ты никогда не знаешь точно. Кто-то может получить травму, столкнуться с такими же проблемами, как у меня. А это меняет всю карьеру.

Если же они смогут избежать травм и завершат карьеру в одном возрасте, то я бы сказал, что это будет Рафа или Новак", — цитирует Маррея Metro.

Энди также отреагировал на 13-й титул Надаля на «Ролан Гаррос».

«Это потрясающее достижение. Не думаю, что его рекорд когда-либо побьют. Я не могу себе это представить. Конечно, он может выиграть этот турнир в 14-й или 15-й раз. Тогда он всего на одном турнире возьмёт столько же титулов, как Пит Сампрас. Это невероятно. Это один из лучших спортивных рекордов», — сказал Маррей.