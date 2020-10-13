Энди Маррей: больше всего титулов на ТБШ выиграет Надаль или Джокович

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» британец Энди Маррей рассказал, кто, по его мнению, сможет за карьеру выиграть больше всего мэйджоров. В активе швейцарца Роджера Федерера и испанца Рафаэля по 20 титулов на турнирах «Большого шлема», у серба Новака Джоковича — 17.
«Ответить на такие вопросы невозможно, потому что ты никогда не знаешь точно. Кто-то может получить травму, столкнуться с такими же проблемами, как у меня. А это меняет всю карьеру.
Если же они смогут избежать травм и завершат карьеру в одном возрасте, то я бы сказал, что это будет Рафа или Новак", — цитирует Маррея Metro.
Энди также отреагировал на 13-й титул Надаля на «Ролан Гаррос».
«Это потрясающее достижение. Не думаю, что его рекорд когда-либо побьют. Я не могу себе это представить. Конечно, он может выиграть этот турнир в 14-й или 15-й раз. Тогда он всего на одном турнире возьмёт столько же титулов, как Пит Сампрас. Это невероятно. Это один из лучших спортивных рекордов», — сказал Маррей.
- 13 октября 2020
-
09:23
-
09:09
-
08:42
-
01:12
-
00:45
-
00:17
-
00:10
- 12 октября 2020
-
23:21
-
22:55
-
22:10
-
21:33
-
20:58
-
20:15
-
19:31
-
18:18
-
18:08
-
17:49
-
17:14
-
16:15
-
15:45
-
15:29
-
14:28
-
13:46
-
13:33
-
13:04
-
12:55
-
11:51
-
10:40
-
10:23
-
09:33
-
09:10
-
08:45
-
08:33
-
08:23
- 11 октября 2020
-
23:56