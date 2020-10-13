Рафаэль Надаль: не знаю, сыграю ли ещё в 2020 году

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль рассказал о планах на остаток сезона-2020.

«Не знаю, какой у меня календарь на остаток сезона. Не могу сказать, сыграю ли ещё в 2020 году. Ещё не решил, буду ли придерживаться обычного расписания или не буду играть до следующего года.



Мне предстоит принять решение. Нужно поговорить с моей семьёй и командой по поводу Итогового чемпионата ATP и других турниров, особенно тех, которые стартуют в ближайшие дни. Нужно успокоиться, проанализировать ситуацию и сделать следующий шаг.



В Австралии мы отравимся на двухнедельный карантин перед началом турнира. Нынешняя ситуация требует умных и правильных решений. В последние дни я думал о „Ролан Гаррос“, на моих планах я сфокусируюсь в ближайшее время», — приводит слова Надаля Tennis World USA.