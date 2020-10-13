Энди Маррей не планирует завершать карьеру в следующем году

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» британец Энди Маррей рассказал о планах на остаток сезона-2020 и 2021 год. Сегодня, 13 октября, Маррею предстоит встреча с испанцем Фернандо Вердаско в первом круге турнира в Кёльне (Германия).

«Будет неплохо провести несколько турниров в ближайшие недели. Надеюсь, смогу выступить лучше, чем в Париже.



Я всегда хорошо играл на крытых хардовых кортах. На турнире в Кёльне у меня будут весьма непростые соперники, но я хочу попробовать свои силы и выиграть. Это моя цель.



Надеюсь, если проведу больше матчей, турниров и тренировок в ближайшие несколько месяцев, следующий год пройдёт хорошо», — приводит слова Маррея Tennis 365.

На «Ролан Гаррос» Маррей завершил выступление в первом круге, где проиграл швейцарцу Стэну Вавринке.