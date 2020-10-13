«Очень рад вернуться в Россию». Даниил Медведев выложил фото с турнира в Санкт-Петербурге

Шестая ракетка мира Даниил Медведев поделился фотографией с пресс-конференции турнира в Санкт-Петербурге.

«Очень рад вернуться в Россию и снова участвовать в турнире в Санкт-Петербурге. Безопасность превыше всего», — написал Медведев.

Посмотреть фотографию можно на странице Даниила Медведева в "Инстаграме".

Завтра, 14 октября, в первом круге соревнований Медведеву предстоит встреча с французом Ришаром Гаске. Сегодня, 13 октября, свои матчи проведут Карен Хачанов, Андрей Рублёв и Роман Сафиуллин.

Турнир в Санкт-Петербурге стартовал вчера, 12 октября, и завершится 18 октября. Медведев является действующим чемпионом соревнований. В прошлогоднем финале он со счётом 6:3, 6:1 обыграл хорвата Борну Чорича.

Хачанов и Рублёв вышли во второй круг парного турнира в Санкт-Петербурге