«Очень рад вернуться в Россию». Даниил Медведев выложил фото с турнира в Санкт-Петербурге
Шестая ракетка мира Даниил Медведев поделился фотографией с пресс-конференции турнира в Санкт-Петербурге.
«Очень рад вернуться в Россию и снова участвовать в турнире в Санкт-Петербурге. Безопасность превыше всего», — написал Медведев.
Посмотреть фотографию можно на странице Даниила Медведева в "Инстаграме".
Завтра, 14 октября, в первом круге соревнований Медведеву предстоит встреча с французом Ришаром Гаске. Сегодня, 13 октября, свои матчи проведут Карен Хачанов, Андрей Рублёв и Роман Сафиуллин.
Турнир в Санкт-Петербурге стартовал вчера, 12 октября, и завершится 18 октября. Медведев является действующим чемпионом соревнований. В прошлогоднем финале он со счётом 6:3, 6:1 обыграл хорвата Борну Чорича.
Хачанов и Рублёв вышли во второй круг парного турнира в Санкт-Петербурге
Рублёв присоединился к Медведеву. Только у России два теннисиста в топ-10
Андрей Рублёв впервые попал в десятку мирового рейтинга и составил компанию Даниилу Медведеву, который там обосновался с июля прошлого года.
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