Рублёв: поехал в Санкт-Петербург, потому что скучал. Это один из лучших турниров в зале

Российский теннисист Андрей Рублёв оценил своё выступление в ходе сезона-2020.

«Всегда хочется большего, играть ещё лучше, но всё равно хороший результат. Не сказал бы, что силы оставили меня в четвертьфинале «Ролан Гаррос» с Циципасом. В итоге всё сложилось, как сложилось. Рад, что мне удалось так успешно сыграть на коротком грунтовом сезоне. Ещё не очень чувствую, что становлюсь стабильным игроком. Плюс нет ещё полной уверенности, но стабильность очень важна. Сезон очень длинный. Каждую неделю новый турнир.



Нужно запастись терпением, потому что будут турниры, где игра не будет складываться. Таких турниров будет большинство. Всё равно надо стараться показывать результат. Важно понимать, что это долгий процесс. Уже больше смотришь на перспективу, чтобы показывать более стабильный результат, потому что большинство недель будут плохими. Конечно, будут хорошие недели, где можно дойти до финала. Нужно уметь выигрывать все матчи.



Хотел поехать на турнир в Санкт-Петербург, потому что скучал. Это один из лучших турниров в зале, домашняя публика. Скучаю по этой атмосфере», — приводит слова Рублёва «Матч ТВ».