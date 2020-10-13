Медведев: думаю, на турнире в Санкт-Петербурге буду готов на сто процентов

Россиянин Даниил Медведев поделился ожиданиями от турнира в Санкт-Петербурге.

«Естественно, как действующий чемпион чувствую некоторое давление, но я старался как можно больше тренироваться, чтобы подготовиться к турниру. Мне кажется, что нескольких дней достаточно, чтобы перейти с грунта на крытый хардовый корт, поэтому чувствую, что готов. Посмотрим в ходе турнира, но думаю, что буду готов на сто процентов», — приводит слова Медведева We love tennis.

Завтра, 14 октября, в первом круге соревнований Медведеву предстоит встреча с французом Ришаром Гаске.

Турнир в Санкт-Петербурге стартовал вчера, 12 октября, и завершится 18 октября. Медведев является действующим чемпионом соревнований. В прошлогоднем финале он со счётом 6:3, 6:1 обыграл хорвата Борну Чорича.

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