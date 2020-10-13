Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Медведев: думаю, на турнире в Санкт-Петербурге буду готов на сто процентов

Медведев: думаю, на турнире в Санкт-Петербурге буду готов на сто процентов
Теннис / ATP 0

Россиянин Даниил Медведев поделился ожиданиями от турнира в Санкт-Петербурге.

«Естественно, как действующий чемпион чувствую некоторое давление, но я старался как можно больше тренироваться, чтобы подготовиться к турниру. Мне кажется, что нескольких дней достаточно, чтобы перейти с грунта на крытый хардовый корт, поэтому чувствую, что готов. Посмотрим в ходе турнира, но думаю, что буду готов на сто процентов», — приводит слова Медведева We love tennis.

Завтра, 14 октября, в первом круге соревнований Медведеву предстоит встреча с французом Ришаром Гаске.

Турнир в Санкт-Петербурге стартовал вчера, 12 октября, и завершится 18 октября. Медведев является действующим чемпионом соревнований. В прошлогоднем финале он со счётом 6:3, 6:1 обыграл хорвата Борну Чорича.

«Очень рад вернуться в Россию». Даниил Медведев выложил фото с турнира в Санкт-Петербурге
Рублёв присоединился к Медведеву. Только у России два теннисиста в топ-10
Андрей Рублёв впервые попал в десятку мирового рейтинга и составил компанию Даниилу Медведеву, который там обосновался с июля прошлого года.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020