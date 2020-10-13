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Хачанов: если бы сыграл до конца на «Ролан Гаррос», всё равно бы приехал в Санкт-Петербург

Хачанов: если бы сыграл до конца на «Ролан Гаррос», всё равно бы приехал в Санкт-Петербург
Теннис / ATP 0

Россиянин Карен Хачанов поделился впечатлениями от турнира в Санкт-Петербурге, который стартовал вчера, 12 октября.

«Не планировал пропускать турнир в Петербурге, хоть сезон и насыщенный, но разбитый. У нас не было турниров пять-шесть месяцев. В Москве планировал сыграть, но турнир отменился, к сожалению. Если бы сыграл до конца на «Ролан Гаррос» и было бы тяжело, то всё равно бы приехал в Петербург.

Атмосфера здесь классная, один из лучших турниров, всегда нравится приезжать в Петербург. Все рады тебя видеть, это, наверное, имеет особое значение. Поначалу после паузы играть было странно, особенно в Америке. Сейчас уже всё ощущается так, будто всё нормально, так и должно быть. Просто на какое-то время мы смирились с этим и будем ждать полного восстановления», — приводит слова Хачанова «Матч ТВ».

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