Хачанов: если бы сыграл до конца на «Ролан Гаррос», всё равно бы приехал в Санкт-Петербург

Россиянин Карен Хачанов поделился впечатлениями от турнира в Санкт-Петербурге, который стартовал вчера, 12 октября.

«Не планировал пропускать турнир в Петербурге, хоть сезон и насыщенный, но разбитый. У нас не было турниров пять-шесть месяцев. В Москве планировал сыграть, но турнир отменился, к сожалению. Если бы сыграл до конца на «Ролан Гаррос» и было бы тяжело, то всё равно бы приехал в Петербург.



Атмосфера здесь классная, один из лучших турниров, всегда нравится приезжать в Петербург. Все рады тебя видеть, это, наверное, имеет особое значение. Поначалу после паузы играть было странно, особенно в Америке. Сейчас уже всё ощущается так, будто всё нормально, так и должно быть. Просто на какое-то время мы смирились с этим и будем ждать полного восстановления», — приводит слова Хачанова «Матч ТВ».