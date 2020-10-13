С. Уильямс и Шарапова вошли в список богатейших женщин до 40 лет, добившихся всего сами

Американка Серена Уильямс и россиянка Мария Шарапова попали в составленный Forbes список богатейших женщин моложе 40 лет, добившихся всего самостоятельно.
К 11 сентября 2020 года состояние 33-летней Шараповой оценивалось в $ 200 млн, а 39-летней Уильямс — в $ 225 млн. При составлении списка также учитывался так называемый Self-made Score. Это оценка от 1 до 10 баллов, где единица выставляется в случае, если человек, например, получил всё состояние в наследство, а десятка — если он шёл по непростому пути и добился всего самостоятельно. Обе спортсменки получили 9 баллов.
Мария Шарапова выиграла 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде), включая Итоговый чемпионат WTA 2004. Шарапова — обладательница Кубка Федерации (2008), серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде. Россиянка объявила о завершении профессиональной карьеры в феврале 2020 года.
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