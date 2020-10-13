Медведев: билеты на финал турнира в Санкт-Петербурге уже практически раскуплены
Генеральный директор теннисного турнира в Санкт-Петербурге Александр Медведев рассказал о высоком спросе на билеты на соревнования.
«Турнир стартовал, и если честно, то глаза разбегаются, на какой матч идти. В этом году турнир очень представительный. Вчера классный матч показал Вавринка, отыгравшийся с трёх матчболов — уникальный случай в теннисе. Сегодня нас ждут увлекательные матчи в исполнении Рублёва и Хачанова, ну а завтра на корт выйдет Медведев. Так что всех ждём.
Поскольку сейчас действуют ограничения из-за коронавируса, то на арене может быть не более 2,5 тысячи болельщиков. И билеты на выходные дни и финал уже практически все раскуплены, и можно найти только на будничные игры. Но и они заканчиваются», — цитирует Медведева ТАСС.
Медведев: думаю, на турнире в Санкт-Петербурге буду готов на сто процентов
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