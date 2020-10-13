Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Медведев: билеты на финал турнира в Санкт-Петербурге уже практически раскуплены

Медведев: билеты на финал турнира в Санкт-Петербурге уже практически раскуплены
Теннис / ATP 0

Генеральный директор теннисного турнира в Санкт-Петербурге Александр Медведев рассказал о высоком спросе на билеты на соревнования.

«Турнир стартовал, и если честно, то глаза разбегаются, на какой матч идти. В этом году турнир очень представительный. Вчера классный матч показал Вавринка, отыгравшийся с трёх матчболов — уникальный случай в теннисе. Сегодня нас ждут увлекательные матчи в исполнении Рублёва и Хачанова, ну а завтра на корт выйдет Медведев. Так что всех ждём.

Поскольку сейчас действуют ограничения из-за коронавируса, то на арене может быть не более 2,5 тысячи болельщиков. И билеты на выходные дни и финал уже практически все раскуплены, и можно найти только на будничные игры. Но и они заканчиваются», — цитирует Медведева ТАСС.

Медведев: думаю, на турнире в Санкт-Петербурге буду готов на сто процентов
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020