Хачанов в двух сетах победил Дакворта и вышел во второй круг турнира в Санкт-Петербурге

Российский теннисист Карен Хачанов пробился во второй круг турнира ATP в Санкт-Петербурге. На старте турнира Хачанов в двух сетах победил австралийца Джеймса Дакворта. Матч закончился со счётом 6:4, 6:4.
Продолжительность матча составила 1 час 17 минут. 17-я ракетка мира Хачанов выполнил 2 эйса и допустил 2 двойные ошибки. Также россиянин реализовал 3 брейк-поинта из 6. Дакворт, занимающий 93-е место в рейтинге ATP, четырежды подал навылет и избежал двойных ошибок. Представитель Австралии реализовал 1 брейк-поинт из 2.
«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча Хачанов — Дакворт.
Следующим соперником Хачанова станет соотечественник Аслан Карацев.
Турнир в Санкт-Петербурге стартовал вчера, 12 октября, и завершится 18 октября. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Даниил Медведев. В прошлогоднем финале он со счётом 6:3, 6:1 обыграл хорвата Борну Чорича.
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