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Хачанов в двух сетах победил Дакворта и вышел во второй круг турнира в Санкт-Петербурге

Хачанов в двух сетах победил Дакворта и вышел во второй круг турнира в Санкт-Петербурге
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Карен Хачанов пробился во второй круг турнира ATP в Санкт-Петербурге. На старте турнира Хачанов в двух сетах победил австралийца Джеймса Дакворта. Матч закончился со счётом 6:4, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 17 минут. 17-я ракетка мира Хачанов выполнил 2 эйса и допустил 2 двойные ошибки. Также россиянин реализовал 3 брейк-поинта из 6. Дакворт, занимающий 93-е место в рейтинге ATP, четырежды подал навылет и избежал двойных ошибок. Представитель Австралии реализовал 1 брейк-поинт из 2.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча Хачанов — Дакворт.

Следующим соперником Хачанова станет соотечественник Аслан Карацев.

Турнир в Санкт-Петербурге стартовал вчера, 12 октября, и завершится 18 октября. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Даниил Медведев. В прошлогоднем финале он со счётом 6:3, 6:1 обыграл хорвата Борну Чорича.

Санкт-Петербург. 1-й круг
13 октября 2020, вторник. 17:10 МСК
Карен Хачанов
17
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		4  
         
Джеймс Дакворт
93
Австралия
Джеймс Дакворт
Д. Дакворт
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