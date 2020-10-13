Хачанов: только привык к грунту, и уже нужно было переходить на хард

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал выход во второй круг турнира в Санкт-Петербурге. В матче первого круга Хачанов победил австралийца Джеймса Дакворта со счётом 6:4, 6:4.
«Здесь была моя первая победа в ATP-туре, очень благодарен зрителям, без зрителей все по-другому ощущалось. Касательно матча – рад, что удалось победить. Всегда есть в чём прибавить, я всего несколько дней тренировался на харде: только привык к грунту, и уже нужно было переходить на хард. Но сейчас все в равных условиях, так что нужно просто тренироваться», — приводит слова Хачанова пресс-служба турнира.
Следующим соперником Хачанова станет соотечественник Аслан Карацев.
Турнир в Санкт-Петербурге стартовал вчера, 12 октября, и завершится 18 октября. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Даниил Медведев. В прошлогоднем финале он со счётом 6:3, 6:1 обыграл хорвата Борну Чорича.
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