Хачанов: только привык к грунту, и уже нужно было переходить на хард

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал выход во второй круг турнира в Санкт-Петербурге. В матче первого круга Хачанов победил австралийца Джеймса Дакворта со счётом 6:4, 6:4.

«Здесь была моя первая победа в ATP-туре, очень благодарен зрителям, без зрителей все по-другому ощущалось. Касательно матча – рад, что удалось победить. Всегда есть в чём прибавить, я всего несколько дней тренировался на харде: только привык к грунту, и уже нужно было переходить на хард. Но сейчас все в равных условиях, так что нужно просто тренироваться», — приводит слова Хачанова пресс-служба турнира.

Следующим соперником Хачанова станет соотечественник Аслан Карацев.

Турнир в Санкт-Петербурге стартовал вчера, 12 октября, и завершится 18 октября. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Даниил Медведев. В прошлогоднем финале он со счётом 6:3, 6:1 обыграл хорвата Борну Чорича.