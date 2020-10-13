Рублёв: все элементы моей игры требуют усиления

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал выход во второй круг турнира ATP в Санкт-Петербурге. Россиянин в матче первого круга победил канадца Вашека Поспишила со счётом 6:2, 6:4.
«На самом деле все элементы моей игры требуют усиления. Ещё много есть того, над чем предстоит работать. Это удары и справа и слева, и у сетки игра может быть намного лучше, и приём, и подача. И особенно вторая подача у меня может быть намного лучше. Но если выбирать, то прежде всего надо прибавлять в плане психологии. И ещё надо быстрее передвигаться по корту, ведь все игроки первой десятки рейтинга очень хорошо двигаются и защищаются», — цитирует Рублёва РИА «Новости».
Турнир в Санкт-Петербурге стартовал вчера, 12 октября, и завершится 18 октября. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Даниил Медведев. В прошлогоднем финале он со счётом 6:3, 6:1 обыграл хорвата Борну Чорича.
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