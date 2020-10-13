Хачанов: Карацев — очень серьёзный соперник

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал выход во второй круг турнира в Санкт-Петербурге. В матче первого круга Хачанов со счётом 6:4, 6:4 победил австралийца Джеймса Дакворта. Во втором круге Хачанов сыграет ещё с одним россиянином — Асланом Карацевым.

«Опасен любой соперник, поэтому я буду настраиваться очень серьёзно на следующий матч. По-моему, мы ни разу не играли друг с другом, или, может быть, играли на челленджерах — честно говоря, я не помню. Мы были вместе на турнирах ещё года три-четыре назад, и он уже тогда был близок к топ-100, но почему-то не сложилось. Не знаю, может быть, были травмы. Я не видел его достаточно давно. В этом году уже видел его последние результаты после пандемии. Он выиграл пару челленджеров, снова близок к первой сотне, поэтому он очень серьёзный соперник. Сделаем анализ, и я буду стараться настраиваться на матч.

Я думаю, что в теннисе сочетается и физическая подготовка, и игра на корте, и элементы, и психологическая составляющая. Психологическая подготовка очень важна. Наверное, я бы сказал, что от неё зависит пятьдесят процентов. Если ты играешь на «Большом шлеме» матч из пяти сетов, то невероятна важна физическая подготовка. Из трёх сетов тоже бывают долгие матчи, но на харде они, как правило, чуть короче», — цитирует Хачанова пресс-служба турнира.