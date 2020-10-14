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Маррей не смог выйти во второй круг турнира в Кёльне

Маррей не смог выйти во второй круг турнира в Кёльне
Теннис / ATP 0

Британский теннисист Энди Маррей не сумел выйти во второй круг турнира ATP в Кёльне (Германия). В матче первого круга Маррей в двух сетах уступил испанцу Фернандо Вердаско. Встреча закончилась со счётом 6:4, 6:4.

61-я ракетка мира Вердаско выполнил семь эйсов, допустил четыре двойные ошибки, реализовал четыре брейк-поинта из девяти. Его соперник, занимающий 115-е место в рейтинге ATP, ни разу не подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-поинта из 11.

В матче второго круга турнира Вердаско сыграет с немцем Александром Зверевым, первым номером посева, который преодолел первый круг на Bye.

Соревнования в Кёльне проходят с 12 по 18 октября. Призовой фонд турнира составляет 325 тыс. евро.

Кёльн-1. 1-й круг
13 октября 2020, вторник. 23:30 МСК
Фернандо Вердаско
61
Испания
Фернандо Вердаско
Ф. Вердаско
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		4  
         
Энди Маррей
115
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей
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