Маррей не смог выйти во второй круг турнира в Кёльне
Британский теннисист Энди Маррей не сумел выйти во второй круг турнира ATP в Кёльне (Германия). В матче первого круга Маррей в двух сетах уступил испанцу Фернандо Вердаско. Встреча закончилась со счётом 6:4, 6:4.
61-я ракетка мира Вердаско выполнил семь эйсов, допустил четыре двойные ошибки, реализовал четыре брейк-поинта из девяти. Его соперник, занимающий 115-е место в рейтинге ATP, ни разу не подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-поинта из 11.
В матче второго круга турнира Вердаско сыграет с немцем Александром Зверевым, первым номером посева, который преодолел первый круг на Bye.
Соревнования в Кёльне проходят с 12 по 18 октября. Призовой фонд турнира составляет 325 тыс. евро.
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