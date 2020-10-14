Андерсон сменил Джоковича в роли президента совета игроков ATP

Теннисист из ЮАР Кевин Андерсон стал новым президентом совета игроков ATP. Он сменил на этом посту первую ракетку мира серба Новака Джоковича. Ранее Джокович сообщил о создании новой организации — Ассоциации профессиональных игроков в теннис (PTPA).

Также в совете игроков произошли изменения. Его покинули канадец Вашек Поспишил и американцы Джон Иснер и Сэм Куэрри. В состав совета вошли британец Энди Маррей, канадец Феликс Оже-Алльяим, австралиец Джон Миллман и француз Жереми Шарди.

«Лично я верю в возможность сосуществования совета игроков и PTPA. У нас есть собственная структура, есть обширный фронт работы. Я не знаю, какой была долгосрочная стратегия совета игроков, но вижу, что можно многое сделать», — цитирует Андерсона Tennis World USA.