Маррей: мне нужно вернуться к своей игре, я её немного потерял

Британский теннисист Энди Маррей поделился мнением о неудачном выступлении на турнире в Кёльне (Германия). В матче первого круга Маррей уступил испанцу Фернандо Вердаско со счётом 4:6, 4:6.

«Мне нужно вернуться к своей игре. Я её, как мне кажется, немного потерял. Из-за этого допускаю больше ошибок, чем обычно.

Мне нужно больше практики, необходимо чаще играть. Также надо добавить в плане физики. Некоторые вещи у меня получались немного лучше, чем на «Ролан Гаррос», но я бы не сказал, что есть большой прогресс.

На таком покрытии мне немного удобнее играть. Наверное, это помогло. Но в плане самого тенниса я бы не сказал, что было намного лучше», — цитирует Маррея Tennis365.

Соревнования в Кёльне проходят с 12 по 18 октября. Призовой фонд турнира составляет € 325 тыс.