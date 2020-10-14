Маррей: мне нужно вернуться к своей игре, я её немного потерял

Британский теннисист Энди Маррей поделился мнением о неудачном выступлении на турнире в Кёльне (Германия). В матче первого круга Маррей уступил испанцу Фернандо Вердаско со счётом 4:6, 4:6.
«Мне нужно вернуться к своей игре. Я её, как мне кажется, немного потерял. Из-за этого допускаю больше ошибок, чем обычно.
Мне нужно больше практики, необходимо чаще играть. Также надо добавить в плане физики. Некоторые вещи у меня получались немного лучше, чем на «Ролан Гаррос», но я бы не сказал, что есть большой прогресс.
На таком покрытии мне немного удобнее играть. Наверное, это помогло. Но в плане самого тенниса я бы не сказал, что было намного лучше», — цитирует Маррея Tennis365.
Соревнования в Кёльне проходят с 12 по 18 октября. Призовой фонд турнира составляет € 325 тыс.
- 14 октября 2020
-
12:40
-
12:08
-
10:56
-
09:56
-
09:49
-
09:41
- 13 октября 2020
-
23:49
-
22:27
-
22:10
-
21:07
-
20:09
-
18:36
-
17:57
-
16:44
-
16:10
-
15:51
-
14:53
-
14:23
-
13:52
-
11:57
-
10:32
-
09:23
-
09:09
-
08:42
-
01:12
-
00:45
-
00:17
-
00:10
- 12 октября 2020
-
23:21
-
22:55
-
22:10
-
21:33
-
20:58
-
20:15
-
19:31