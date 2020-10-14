Надаль: я выиграл «Ролан Гаррос», но не изменил мнения о ситуации в мире

Испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что не изменил своего отношения к влиянии пандемии коронавируса на профессиональный спорт, несмотря на победу на «Ролан Гаррос». Ранее Надаль отказался от поездки в США на US Open из-за опасений за здоровье.

«Да, я выиграл турнир, но не изменил своего мнения. Ситуация остаётся печальной. Нам повезло, что мы можем тренироваться, заниматься нашим видом спорта, играть в туре. Невозможно словами выразить благодарность ATP, организаторам «Ролан Гаррос» и US Open за то, что они сделали в столь сложных обстоятельствах. Но я не забываю о сложной ситуации в мире. Просто надеюсь, что она в ближайшее время улучшится», — цитирует Надаля Tennis World USA.

Надаль выиграл уже 20-й турнир «Большого шлема» в карьере, повторив рекорд швейцарца Роджера Федерера. Ранее спортсмен признался, что может пропустить остаток сезона.