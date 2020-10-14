Рублёв: Сафин и Надаль — два моих кумира с детства

Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал о кумирах детства. Рублёв признался, что его кумирами были россиянин Марат Сафин и вторая ракетка испанец Рафаэль Надаль.

«Марат Сафин и Рафаэль Надаль. С детства два моих кумира. С Надалем периодически тренируемся, а с Маратом вообще отличные отношения. Я его искренне люблю, всегда рад видеть, созваниваемся, переписываемся — с ним очень хорошие и тёплые отношения.

Музыкальные герои? Их полно. Из любого жанра. Перечислять можно бесконечно. Но из России если, то это Мэйти — это безоговорочно лучшее, что есть в стране», — цитирует Рублёва ТАСС.

Рублёв после выступления на «Ролан Гаррос» поднялся на 10-е место в рейтинге ATP. Россиянин впервые в карьере оказался в топ-10 рейтинга.