Шаповалов победил Троицки в матче первого круга турнира в Санкт-Петербурге

Канадский теннисист Денис Шаповалов пробился во второй круг турнира ATP в Санкт-Петербурге. Шаповалов нанёс поражение в матче первого круга сербу Виктору Троицки. Встреча закончилась со счётом 6:2, 6:3.

12-я ракетка мира Шаповалов выполнил 10 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-поинта из четырёх. Его соперник, занимающий 197-е место в рейтинге ATP, пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-поинта.

Следующим соперником Шаповалова станет белорус Илья Ивашко, который в матче первого круга победил француза Адриана Маннарино со счётом 6:3, 7:6.

Турнир в Санкт-Петербурге стартовал сегодня, 12 октября, и завершится 18 октября. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Даниил Медведев. В прошлогоднем финале он со счётом 6:3, 6:1 обыграл хорвата Борну Чорича.