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Шаповалов победил Троицки в матче первого круга турнира в Санкт-Петербурге

Шаповалов победил Троицки в матче первого круга турнира в Санкт-Петербурге
Теннис / ATP 0

Канадский теннисист Денис Шаповалов пробился во второй круг турнира ATP в Санкт-Петербурге. Шаповалов нанёс поражение в матче первого круга сербу Виктору Троицки. Встреча закончилась со счётом 6:2, 6:3.

12-я ракетка мира Шаповалов выполнил 10 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-поинта из четырёх. Его соперник, занимающий 197-е место в рейтинге ATP, пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-поинта.

Следующим соперником Шаповалова станет белорус Илья Ивашко, который в матче первого круга победил француза Адриана Маннарино со счётом 6:3, 7:6.

Турнир в Санкт-Петербурге стартовал сегодня, 12 октября, и завершится 18 октября. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Даниил Медведев. В прошлогоднем финале он со счётом 6:3, 6:1 обыграл хорвата Борну Чорича.

Санкт-Петербург. 1-й круг
14 октября 2020, среда. 13:10 МСК
Виктор Троицки
197
Сербия
Виктор Троицки
В. Троицки
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3  
6 		6  
         
Денис Шаповалов
12
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
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