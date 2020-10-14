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Сафиуллин уверенно победил Гомеса и вышел во второй круг турнира в Санкт-Петербурге

Сафиуллин уверенно победил Гомеса и вышел во второй круг турнира в Санкт-Петербурге
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Роман Сафиуллин вышел во второй круг турнира ATP в Санкт-Петербурге. Сафиуллин в матче первого круга победил эквадорца Эмилио Гомеса. Встреча закончилась со счётом 6:4, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 15 минут. 199-я ракетка мира Сафинуллин выполнил два эйса и реализовал четыре брейк-поинта из девяти. Его соперник, занимающий 151-е место в рейтинге ATP, трижды подал навылет и реализовал один брейк-поинт.

В матче второго круга турнира Сафиуллин, получивший уайлдкард, сыграет с седьмым номером посева Борной Чоричем из Хорватии. Он на старте турнира победил испанца Фелисьяно Лопеса со счётом 6:3, 7:6.

Турнир в Санкт-Петербурге стартовал сегодня, 12 октября, и завершится 18 октября. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Даниил Медведев. В прошлогоднем финале он со счётом 6:3, 6:1 обыграл Чорича.

Санкт-Петербург. 1-й круг
14 октября 2020, среда. 15:00 МСК
Роман Сафиуллин
199
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		2  
         
Эмилио Гомес
151
Эквадор
Эмилио Гомес
Э. Гомес
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