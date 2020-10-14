Сафиуллин уверенно победил Гомеса и вышел во второй круг турнира в Санкт-Петербурге

Российский теннисист Роман Сафиуллин вышел во второй круг турнира ATP в Санкт-Петербурге. Сафиуллин в матче первого круга победил эквадорца Эмилио Гомеса. Встреча закончилась со счётом 6:4, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 15 минут. 199-я ракетка мира Сафинуллин выполнил два эйса и реализовал четыре брейк-поинта из девяти. Его соперник, занимающий 151-е место в рейтинге ATP, трижды подал навылет и реализовал один брейк-поинт.

В матче второго круга турнира Сафиуллин, получивший уайлдкард, сыграет с седьмым номером посева Борной Чоричем из Хорватии. Он на старте турнира победил испанца Фелисьяно Лопеса со счётом 6:3, 7:6.

Турнир в Санкт-Петербурге стартовал сегодня, 12 октября, и завершится 18 октября. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Даниил Медведев. В прошлогоднем финале он со счётом 6:3, 6:1 обыграл Чорича.