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Шаповалов — о матче с Ивашко: нужно разыгрывать мяч, выигрывать не с первого удара

Шаповалов — о матче с Ивашко: нужно разыгрывать мяч, выигрывать не с первого удара
Теннис / ATP 0

Канадский теннисист Денис Шаповалов поделился ожиданиями от матча второго круга соревнований категории АТР 500 в Санкт-Петербурге. Его соперником станет белорус Илья Ивашко, который в матче первого круга обыграл француза Адриана Маннарино — 6:3, 7:6.

«Думаю, будет трудный матч, особенно на этих медленных кортах. Он много мячей достаёт, заставляет соперника играть. Нужно будет разыгрывать мяч, стараться выиграть не с первого удара, а просто брать очки», — цитирует Шаповалова «Матч ТВ».

Турнир в Санкт-Петербурге стартовал 12 октября и завершится 18 октября. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Даниил Медведев. В финале прошлогоднего розыгрыша он со счётом 6:3, 6:1 обыграл хорвата Борну Чорича.

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