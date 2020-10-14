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Чемпионка турнира в Окленде объявила о беременности

Чемпионка турнира в Окленде объявила о беременности
Теннис / WTA 0

Американская теннисистка Тэйлор Таунсенд рассказала о беременности — мамой она станет в 2021 году. Соответствующая информация была опубликована на официальной странице 24-летней спортсменки в «Инстаграме».

В настоящее время Тэйлор является 90-й ракеткой мира. Её лучший результат — 61-е место в рейтинге WTA, которое она занимала летом в 2018 году. В текущем сезоне американка провела 10 матчей в одиночном разряде, в которых одержала четыре победы.

В парных соревнованиях Тэйлор выступает значительно успешнее — из 16 матчей она победила в 13. В начале сезона она стала победительницей турнира в Окленде (Австралия), где её напарницей была соотечественница Айша Мухаммад. Девушки также взяли парный титул на соревнованиях WTA 125k в Индиан-Уэллсе (США). В парном рейтинге Таунсенд занимает 66-е место.

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