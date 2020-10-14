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10 % из мужского топ-100 пострадали от COVID-19. Из женской сотни не заражён никто

10 % из мужского топ-100 пострадали от COVID-19. Из женской сотни не заражён никто
Теннис / ATP 0

16-я ракетка мира из Италии Фабио Фоньини, заразившийся коронавирусом перед стартом на турнире в Кальяри (Италия), стал 10-м игроком топ-100 рейтинга АТР, пострадавшим от COVID-19.

О положительных тестах ранее сообщали Новак Джокович (Сербия, 1), Григор Димитров (Болгария, 19 ракетка мира), Борна Чорич (Хорватия, 27), Фрэнсис Тиафо (США, 62), Кей Нисикори (Япония, 36), Бенуа Пэр (Франция, 26), Фернандо Вердаско (Испания, 60), Давид Гоффен (Бельгия, 14) и Сэм Куэрри (США, 50). Речь идёт лишь об официально зафиксированных случаях.

Интересно, что в женском туре дела с коронавирусом значительно лучше — из первой сотни рейтинга о положительном тесте пока не объявила ни одна теннисистка.

Напомним, большее количество турниров после возобновления тура в начале августа проходит без зрителей или с серьёзными ограничениями их числа.

Фоньини, снявшийся с турнира на Сардинии, заразился коронавирусом
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