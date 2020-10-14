Рублёв и Хачанов, имея тройной матчбол, проиграли матч парного турнира в Санкт-Петербурге

Российские теннисисты Андрей Рублёв и Карен Хачанов не сумели пробиться в полуфинал парного турнира в Санкт-Петербурге. В трёх сетах они уступили представителю Казахстана Александру Бублику и американку Рэйлли Опелке — 3:6, 6:1, 9:11. В решающей партии россияне вели со счётом 9:6, однако не сумели реализовать тройной матчбол.



Продолжительность встречи составила 1 час 4 минуты. На счету Хачанова и Рублёва 3 эйса, 1 двойная ошибка и 2 брейка. Их соперники выполнили 8 подач навылет, допустили 1 двойную ошибку и реализовали 1 брейк-пойнт из 5.



Следующими соперниками Бублика и Опелки станут победители матча Тэйлор Фритц (США) / Кэмерон Норри (Великобритания) — Марсело Демолинер (Бразилия) / Матве Мидделкоп (Нидерланды).



Напомним, и Рублёв, и Хачанов продолжают выступление на турнире в Санкт-Петербурге в одиночном разряде.