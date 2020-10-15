Джокович, Надаль, Медведев, Рублёв и Хачанов вошли в заявку «Мастерса» в Париже
Стал известен состав участников «Мастерса» в Париже (Франция), который стартует 2 ноября, сообщает пресс-служба ATP-тура.
В заявку включены серб Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль, австриец Доминик Тим, грек Стефанос Циципас, немец Александр Зверев, итальянец Маттео Берреттини, француз Гаэль Монфис, испанец Роберто Баутиста-Агут, канадец Денис Шаповалов, аргентинец Диего Шварцман и другие теннисисты.
Россию на этих соревнованиях представят Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублёв. Таким образом, из первой десятки рейтинга АТР на парижском «Мастерсе» сыграют все, кроме Роджера Федерера из Швейцарии.
В 2019 году победителем турнира в Париже стал Новак Джокович. В финале он обыграл Дениса Шаповалова — 6:3, 6:4.
- 15 октября 2020
-
01:02
-
00:30
-
00:10
- 14 октября 2020
-
23:47
-
23:18
-
22:39
-
20:38
-
20:10
-
18:52
-
18:19
-
17:30
-
16:23
-
15:29
-
15:00
-
14:13
-
12:40
-
12:08
-
10:56
-
09:56
-
09:49
-
09:41
- 13 октября 2020
-
23:49
-
22:27
-
22:10
-
21:07
-
20:09
-
18:36
-
17:57
-
16:44
-
16:10
-
15:51
-
14:53
-
14:23
-
13:52
-
11:57
Партнерский контент