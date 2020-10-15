Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Джокович, Надаль, Медведев, Рублёв и Хачанов вошли в заявку «Мастерса» в Париже

Джокович, Надаль, Медведев, Рублёв и Хачанов вошли в заявку «Мастерса» в Париже
Теннис / ATP 0

Стал известен состав участников «Мастерса» в Париже (Франция), который стартует 2 ноября, сообщает пресс-служба ATP-тура.

В заявку включены серб Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль, австриец Доминик Тим, грек Стефанос Циципас, немец Александр Зверев, итальянец Маттео Берреттини, француз Гаэль Монфис, испанец Роберто Баутиста-Агут, канадец Денис Шаповалов, аргентинец Диего Шварцман и другие теннисисты.

Россию на этих соревнованиях представят Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублёв. Таким образом, из первой десятки рейтинга АТР на парижском «Мастерсе» сыграют все, кроме Роджера Федерера из Швейцарии.

В 2019 году победителем турнира в Париже стал Новак Джокович. В финале он обыграл Дениса Шаповалова — 6:3, 6:4.

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020