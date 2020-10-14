Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

22 эйса помогли Медведеву сделать камбэк в матче с Гаске на турнире в Санкт-Петербурге

22 эйса помогли Медведеву сделать камбэк в матче с Гаске на турнире в Санкт-Петербурге
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг турнира ATP в Санкт-Петербурге. В матче первого раунда он победил француза Ришара Гаске. Встреча закончилась со счётом 3:6, 6:3, 6:0.

Продолжительность матча составила 1 час 39 минут. Шестая ракетка мира Медведев выполнил 22 эйса, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. Его соперник, занимающий 53-е место в рейтинге ATP, ни разу не подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из трёх.

В матче второго круга St. Petersburg Open Медведев сыграет с американцем Рэйлли Опелкой, который обыграл хорвата Нино Сердарушича — 3:6, 7:6 (7:5), 6:2.

Турнир в Санкт-Петербурге стартовал 12 октября и завершится 18 октября. Действующим чемпионом соревнований является Даниил Медведев. В прошлогоднем финале он со счётом 6:3, 6:1 обыграл хорвата Борну Чорича.

Санкт-Петербург. 1-й круг
14 октября 2020, среда. 19:00 МСК
Даниил Медведев
6
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		3 0
         
Ришар Гаске
53
Франция
Ришар Гаске
Р. Гаске
Медведев — о сетке в Санкт-Петербурге: начинать с тяжёлых соперников иногда даже хорошо
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020