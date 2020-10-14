22 эйса помогли Медведеву сделать камбэк в матче с Гаске на турнире в Санкт-Петербурге

Российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг турнира ATP в Санкт-Петербурге. В матче первого раунда он победил француза Ришара Гаске. Встреча закончилась со счётом 3:6, 6:3, 6:0.



Продолжительность матча составила 1 час 39 минут. Шестая ракетка мира Медведев выполнил 22 эйса, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. Его соперник, занимающий 53-е место в рейтинге ATP, ни разу не подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из трёх.



В матче второго круга St. Petersburg Open Медведев сыграет с американцем Рэйлли Опелкой, который обыграл хорвата Нино Сердарушича — 3:6, 7:6 (7:5), 6:2.



Турнир в Санкт-Петербурге стартовал 12 октября и завершится 18 октября. Действующим чемпионом соревнований является Даниил Медведев. В прошлогоднем финале он со счётом 6:3, 6:1 обыграл хорвата Борну Чорича.

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