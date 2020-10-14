Медведев: мне нравится быть русским. Надеюсь, смогу убрать все эти французские привычки

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал тот факт, что за годы проживания за границей в его русских фразах появились французские интонации, а жестикуляция также стала «французской».



«На самом деле с какой-то стороны мне это не по душе. Я всегда говорил, что мне нравится быть русским. Но в связи с теннисом, думаю, что до конца карьеры не буду жить в России. Надеюсь, что когда завершу свой путь в теннисе, смогу вернуться и убрать все эти французские привычки.

Что касается языка, я говорю на нём свободно. Анекдоты и шутки, наверное, понимаю. Но если они действительно несмешные для русской культуры, говорю Жилю (французскому тренеру Даниила. — Прим. «Чемпионата»): «В следующий раз предупреждай, когда будешь шутить», — цитирует Медведева «Матч ТВ».



На этой неделе Даниил выступает на турнире категории АТР 500 в Санкт-Петербурге. В матче первого круга он обыграл представителя Франции Ришара Гаске — 3:6, 6:3, 6:0.