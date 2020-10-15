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Медведев удивлён тем, что некоторые болельщики в Санкт-Петербурге болели против него

Медведев удивлён тем, что некоторые болельщики в Санкт-Петербурге болели против него
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Даниил Медведев удивился тем фактом, что во время его матча первого круга St. Petersburg Open с Ришаром Гаске, некоторые из болельщиков, присутствовавших на стадионе, поддерживали представителя Франции.

«Я слышал, что во время игры некоторые кричали в поддержку Гаске, мне это показалось странным. Когда я играл против французов во Франции, все поддерживали своих. Когда играю против любого иностранца там — поддерживают меня, но всегда за своих болеют. Но в целом весь стадион был за меня, это помогло мне добиться успеха», — цитирует Медведева ТАСС.

Даниил обыграл Гаске со счётом 3:6, 6:3, 6:0. В матче второго круга соревнований он сыграет с американцем Рэйлли Опелкой. Напомним, именно Медведев является действующим чемпионом St. Petersburg Open.

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