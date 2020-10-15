ATP отреагировала на ситуацию с Куэрри, покинувшим Россию из-за заражения коронавирусом

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) прокомментировала ситуацию с 33-летним американским теннисистом Сэмом Куэрри, который самовольно покинул пределы России после того, как он и вся его семья сдала положительные тесты на коронавирус.

«ATP известно об инциденте, связанном с серьёзным нарушением протокола COVID-19 одним из теннисистов, на турнире в Санкт-Петербурге на этой неделе.

Соблюдение протоколов безопасности имеет решающее значение для обеспечения соблюдения правил, установленных местными властями. Напоминаем игрокам и их командам поддержки, что нарушение протокола может поставить под угрозу возможность проведения мероприятия и отразиться на остальной части турниров ATP.

В соответствии с кодексом правил ATP, мы очень серьёзно относимся к данному инциденту, и продолжаем своё расследование», — цитирует релиз ATP журналист Tennis Channel Джон Уирзеим в «Твиттере».