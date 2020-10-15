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Стало известно, какое наказание грозит Куэрри, сбежавшему из России с турнира ATP

Стало известно, какое наказание грозит Куэрри, сбежавшему из России с турнира ATP
Теннис / ATP 0

Журналист The Guardian Sport Тумаини Карайоль, опираясь на регламент турнира ATP, рассказал, какое наказание грозит 33-летнему американскому теннисисту Сэму Куэрри, самовольно покинувшему пределы России после того, как он и вся его семья сдала положительные тесты на коронавирус.

«Если ATP сочтёт нарушение протокола Сэма Куэрри серьёзным и, возможно, наносящим вред всему турниру, что и подразумевает их электронное письмо, он может быть оштрафован на сумму до $ 100 тыс. или отстранён от участия в турнирах ATP на срок до 3 лет», — написал Карайоль в «Твиттере».

Напомним, что Куэрри принял решение покинуть Россию на частном самолёте из-за отсутствия желания разлучаться с семьёй в чужой и незнакомой для него стране. Сэм, его жена и ребёнок были доставлены в «соседнюю европейскую страну», которая не требовала отрицательного теста для пересечения границы.

Как американский теннисист сбежал с семьёй из России. Теперь он прячется в соседней стране
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