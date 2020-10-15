Вавринка — о Донском: играть с ним сложно

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка прокомментировал свою победу над россиянином Евгением Донским на турнире ATP, проходящем в Санкт-Петербурге, и дал оценку своему сопернику.
«Мне кажется, Донской — хороший теннисист, с которым сложно играть. Мы провели непростой матч из трёх сетов. В основном я был сконцентрирован на своей собственной игре и том, что в ней могу улучшить. Я впервые встречался на корте с этим игроком и очень рад, что смог пройти дальше», — приводят слова Вавринки организаторы турнира.
Российский теннисист Евгений Донской не сумел пробиться в третий раунд соревнований категории АТР 500 в Санкт-Петербурге. В трёх партиях он уступил представителю Швейцарии Стэну Вавринке — 1:6, 6:3, 3:6.
Турнир в Санкт-Петербурге стартовал 12 октября и завершится 18 октября. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Даниил Медведев. В прошлогоднем финале он со счётом 6:3, 6:1 обыграл представителя Ховатии Борну Чорича.
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