Зверев: вспоминаю о поражении в финале US Open 20-25 раз в день

Немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, что до сих пор переживает поражение в финальном матче Открытого чемпионата США с австрийцем Домиником Тимом.
«Насколько часто я вспоминаю об этом? А вы как думаете? Каждый день раз 20-25. В том числе и ночью. И во сне. Думаю, вы всё отлично поняли. Я был в двух очках от победы на турнире «Большого шлема», — приводит слова Зверева Süddeutsche Zeitung.
Для 23-летнего Александра Зверева это был первый финал на турнире «Большого шлема». За свою карьеру он выиграл 11 титулов, включая Итоговый чемпионат ATP и три «Мастерса», а кроме того, был в полуфинале Australian Open. Зверев вёл по ходу встречи с Тимом 2:0, но позволил сопернику сравнять счёт по партиям, а затем проиграл в решающем пятом сете на тай-брейке.
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