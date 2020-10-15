Многократная чемпионка ТБШ: Сэм Куэрри больше никогда в Россию не вернётся

Четырёхкратная победительница турниров серии «Большого шлема» в парном разряде, двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в миксте австралийка Ренне Стаббс прокомментировала ситуацию вокруг американца Сэма Куэрри, самовольно покинувшего пределы России после того, как он и вся его семья сдали положительные тесты на коронавирус. Сэм входил в состав участников турнира в Санкт-Петербурге.
«Можно с уверенностью сказать, что Сэм Куэрри больше никогда в Россию не вернётся. И я уверена, что он по этому поводу не переживает», — написала Стаббс в своём «твиттере».
Куэрри принял решение покинуть Россию на частном самолёте из-за нежелания разлучаться с семьёй в незнакомой для него стране. Сэм, его жена и ребёнок были доставлены в «соседнюю европейскую страну», которая не требовала отрицательного теста для пересечения границы.
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