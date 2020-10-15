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Сбежавший из России американец Куэрри закрыл страницу в «Инстаграме»

Сбежавший из России американец Куэрри закрыл страницу в «Инстаграме»
Теннис / ATP 0

Американский теннисист Сэм Куэрри, самовольно покинувший Россию после того, как он и вся его семья сдали положительные тесты на коронавирус, закрыл страницу в «Инстаграме».

На странице Куэрри в «Инстаграме» насчитывается более 30 тыс. подписчиков.

Напомним, Куэрри входил в состав участников турнира в Санкт-Петербурге.

Куэрри принял решение покинуть Россию на частном самолёте из-за нежелания разлучаться с семьёй в незнакомой для него стране. Сэм, его жена и ребёнок были доставлены в «соседнюю европейскую страну», которая не требовала отрицательного теста для пересечения границы.

Турнир в Санкт-Петербурге стартовал 12 октября и завершится 18 октября. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Даниил Медведев.

Как американский теннисист сбежал с семьёй из России. Теперь он прячется в соседней стране
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