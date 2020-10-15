Названы кандидатки на звание лучшего игрока сентября и «Прорыв месяца»
На официальном сайте WTA названы кандидатки на звание лучшего игрока сентября и «Прорыв месяца».
За звание лучшего игрока поборются победительница US Open японка Наоми Осака, финалистка турнира Виктория Азаренко из Беларуси и чемпионка грунтового турнира в Риме (Италия) Симона Халеп. Голосование завершится в субботу, 17 октября, в 6:59 мск.
На награду «Прорыв месяца» претендуют победительница Открытого чемпионата Франции Ига Свёнтек, финалистка турнира Надия Подорошка из Аргентины и итальянка Мартина Тревизан, достигшая четвертьфинальной стадии соревнований. Подсчёт голосов пройдёт в воскресенье, 18 октября, в 6:59 мск.
В августе звания лучшей теннисистки удостоилась Симона Халеп, в номинации «Прорыв месяца» победила Мария Саккари из Греции.
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