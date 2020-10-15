Экс-тренер Шараповой — о ситуации с Куэрри: я ни за что бы не лёг в советскую больницу

Бывший тренер россиянки Марии Шараповой Майкл Джойс прокомментировал ситуацию вокруг американца Сэма Куэрри, самовольно покинувшего пределы России после того, как он и вся его семья сдали положительные тесты на коронавирус. Сэм входил в состав участников турнира в Санкт-Петербурге.

«Без шуток, я бы сделал тоже самое, особенно имея жену и 8-месячного ребёнка. Ни за что бы не лёг в советскую больницу на две недели, ещё и отдельно от своего ребёнка», — написал Джойс на своей странице в "Твиттере".

Куэрри принял решение покинуть Россию на частном самолёте из-за нежелания разлучаться с семьёй в незнакомой для него стране. Если ATP сочтёт нарушение Куэрри серьёзным, то он может быть оштрафован на сумму до $ 100 тыс. или отстранён от участия в турнирах ATP на срок до трёх лет.