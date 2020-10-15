Australian Open 2021 не состоится, если игрокам придётся отбывать двухнедельный карантин

Директор Открытого чемпионата Австралии Крэйг Тили порассуждал о проведении турнира в 2021 году.
«Если игрокам придётся уходить на карантин и торчать в отеле две недели прямо перед стартом сезона, турнир не состоится. Нельзя просить спортсменов выступать на турнире „Большого шлема“ после двух недель на карантине.
Сейчас сложность в том, что границы по-прежнему закрыты. Мы планируем, что к турниру их откроют. Мы работаем с властями всех штатов, ведём переговоры, чтобы внутри созданного нами карантинного пространства игроки могли тренироваться и передвигаться между гостиницей и кортами.
У нас мало времени. Нам нужны гарантии от правительства и органов здравоохранения. В следующие две недели — может, месяц — нам необходимо знать, откроют ли границы и сможем ли мы провести турнир», — приводит слова Тили The Canberra Times.
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