Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Australian Open 2021 не состоится, если игрокам придётся отбывать двухнедельный карантин

Australian Open 2021 не состоится, если игрокам придётся отбывать двухнедельный карантин
Теннис / ATP 0

Директор Открытого чемпионата Австралии Крэйг Тили порассуждал о проведении турнира в 2021 году.

«Если игрокам придётся уходить на карантин и торчать в отеле две недели прямо перед стартом сезона, турнир не состоится. Нельзя просить спортсменов выступать на турнире „Большого шлема“ после двух недель на карантине.

Сейчас сложность в том, что границы по-прежнему закрыты. Мы планируем, что к турниру их откроют. Мы работаем с властями всех штатов, ведём переговоры, чтобы внутри созданного нами карантинного пространства игроки могли тренироваться и передвигаться между гостиницей и кортами.

У нас мало времени. Нам нужны гарантии от правительства и органов здравоохранения. В следующие две недели — может, месяц — нам необходимо знать, откроют ли границы и сможем ли мы провести турнир», — приводит слова Тили The Canberra Times.

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020