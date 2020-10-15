Музетти стал первым игроком 2002 года рождения, вышедшим в четвертьфинал турнира ATP
Итальянец Лоренцо Музетти стал первым игроком 2002 года рождения, которому удалось выйти в четвертьфинал турнира ATP. Сейчас ему 18 лет и 62 дня.
Во втором круге турнира на Сардинии (Италия) Музетти со счётом 6:2, 6:1 обыграл соотечественника Андреа Пеллегрино и вышел в 1/4 финала соревнований. За выход в полуфинал турнира ему предстоит побороться с немцкем Янником Ханфманом.
Турнир на Сардинии завершится 18 октября.
Первым игроком 2001 года рождения, вышедшим в четвертьфинал, в прошлом году стал итальянец Янник Синнер (18 лет 16 дней). В 1/4 финала турнира в Антверпене (Бельгия) он со счётом 6:4, 3:6, 6:3 обыграл американца Фрэнсиса Тиафо, однако в полуфинале уступил (3:6, 2:6) швейцарцу Стэну Вавринке.
У контактировавших с Фоньини на турнире на Сардинии не обнаружено коронавируса
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