Музетти стал первым игроком 2002 года рождения, вышедшим в четвертьфинал турнира ATP

Итальянец Лоренцо Музетти стал первым игроком 2002 года рождения, которому удалось выйти в четвертьфинал турнира ATP. Сейчас ему 18 лет и 62 дня.

Во втором круге турнира на Сардинии (Италия) Музетти со счётом 6:2, 6:1 обыграл соотечественника Андреа Пеллегрино и вышел в 1/4 финала соревнований. За выход в полуфинал турнира ему предстоит побороться с немцкем Янником Ханфманом.

Турнир на Сардинии завершится 18 октября.

Первым игроком 2001 года рождения, вышедшим в четвертьфинал, в прошлом году стал итальянец Янник Синнер (18 лет 16 дней). В 1/4 финала турнира в Антверпене (Бельгия) он со счётом 6:4, 3:6, 6:3 обыграл американца Фрэнсиса Тиафо, однако в полуфинале уступил (3:6, 2:6) швейцарцу Стэну Вавринке.