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Сафиуллин не сумел выйти в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге, проиграв Чоричу

Сафиуллин не сумел выйти в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге, проиграв Чоричу
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Роман Сафиуллин не сумел выйти в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге. В матче второго круга Сафиуллин со счётом 3:6, 5:7 проиграл хорвату Борне Чоричу.

Продолжительность встречи составила 1 час 47 минут. 199-я ракетка мира Сафинуллин ни разу не подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 8. На счету его соперника 4 эйса, 3 двойные ошибки и 4 брейка.

В четвертьфинале соревнований Чоричу предстоит встреча с победителем пары Даниил Медведев (Россия) — Райлли Опелка (США).

Турнир в Санкт-Петербурге стартовал 12 октября и завершится 18 октября. Действующим чемпионом соревнований является Даниил Медведев. В прошлогоднем финале он со счётом 6:3, 6:1 обыграл Чорича.

Санкт-Петербург. 2-й круг
15 октября 2020, четверг. 13:10 МСК
Роман Сафиуллин
199
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		5  
6 		7  
         
Борна Чорич
27
Хорватия
Борна Чорич
Б. Чорич
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