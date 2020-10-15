Сафиуллин не сумел выйти в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге, проиграв Чоричу

Российский теннисист Роман Сафиуллин не сумел выйти в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге. В матче второго круга Сафиуллин со счётом 3:6, 5:7 проиграл хорвату Борне Чоричу.

Продолжительность встречи составила 1 час 47 минут. 199-я ракетка мира Сафинуллин ни разу не подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 8. На счету его соперника 4 эйса, 3 двойные ошибки и 4 брейка.

В четвертьфинале соревнований Чоричу предстоит встреча с победителем пары Даниил Медведев (Россия) — Райлли Опелка (США).

Турнир в Санкт-Петербурге стартовал 12 октября и завершится 18 октября. Действующим чемпионом соревнований является Даниил Медведев. В прошлогоднем финале он со счётом 6:3, 6:1 обыграл Чорича.