Директор турнира в Санкт-Петербурге: Куэрри не открыл дверь врачам и покинул Россию

Исполнительный директор турнира в Санкт-Петербурге Наталия Камельзон прокомментировала ситуацию вокруг американца Сэма Куэрри, самовольно покинувшего пределы России после того, как он и вся его семья сдали положительные тесты на коронавирус.
«Куэрри прибыл на турнир 7-го числа, и по регламенту ему сделали сразу тест. Он был отрицательный, и Куэрри стал готовиться к турниру. Но когда ему и семье сделали повторный тест через четыре дня, у всех он был положительный.
По регламенту Роспотребнадзора Куэрри был изолирован. Для того чтобы мы понимали, что он нормально себя чувствует, рекомендовано посещение врача. К сожалению, ни 12-го, ни 13-го числа врачи не смогли посетить семью. Двери они нам просто не открыли. 14-го числа получили известие, что Сэм покинул территорию России.
По регламенту ATP все взаимоотношения на турнире — юрисдикция турменеджера ATP. Могу сказать, что с нашей стороны мы продолжаем делать всё, чтобы турнир продолжался. Благодарны Роспотребнадзору Санкт-Петербурга за то, что они направляли нас. Игроки обсуждают между собой поведение Куэрри, у каждого есть своё мнение. Надеюсь, что эта ситуация послужит уроком», — сказала Камельзон в эфире «Матч ТВ».
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