Сбежавшего из России Куэрри не планировали госпитализировать

Пресс-служба турнира в Санкт-Петербурге опубликовала официальное заявление по ситуации с американцем Сэмом Куэрри, который самовольно покинул пределы России после того, как он и вся его семья сдали положительные тесты на коронавирус.

«Роспотребнадзор рекомендовал оргкомитету турнира помимо изоляции игрока сделать медицинское заключение о состоянии здоровья Сэма Куэрри и членов его семьи. Турниром был организован визит врача и педиатра, которые дважды пытались осмотреть Куэрри, однако это им не удалось в связи с тем, что спортсмен не открыл дверь своего номера – ни 12 октября, сославшись на то, что спит ребенок, ни 13 октября, несмотря на предварительную договоренность. Диалог тур-менеджера турнира и спортсмена к результату не привёл.



По рекомендации местного Роспотребнадзора и в случае подтверждения бессимптомного протекания болезни, предполагалось перевезти Куэрри из отеля на самоизоляцию в частные апартаменты, чтобы семья не испытывала неудобств и не создавала угрозу распространения инфекции. Оргкомитет турнира подготовил с этой целью апартаменты премиум-класса.



Повторный тест был назначен Сэму Куэрри на четверг, 15 октября, однако вместо того, чтобы действовать в соответствии с правилами ATP и санитарным протоколом турнира, Сэм Куэрри, как зафиксировали камеры наблюдения отеля, в 5.45 утра 13 октября, вместе с семьей без уведомления службы ресепшн покинул гостиницу. Как Куэрри сообщил представителю АТР, он с семьей покинул Россию на частном самолете. Данную информацию представитель АТР передал руководству турнира после повторной неудачной попытки выезда бригады врачей», — говорится в заявлении.

Как американский теннисист сбежал с семьёй из России. Теперь он прячется в соседней стране Американец Сэм Куэрри после положительного теста на коронавирус нарушил протокол и самовольно покинул Санкт-Петербург. Как его накажут?