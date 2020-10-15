Чешская теннисистка Петра Квитова снялась с турнира в Остраве (Чехия), сообщает журналист Ярослав Плашил на своей странице в "Твиттере".
Победительница двух «Уимблдонов» пропустит турнир из-за плохого физического состояния.
На прошедшем «Ролан Гаррос» Квитова завершила выступление в полуфинальной стадии соревнований, проиграв чемпионке Australian Open 2020 Софье Кенин.
Власти Чехии разрешили провести турнир в Остраве, несмотря на запрет на проведение спортивных мероприятий в связи с ростом числа заражённых коронавирусом. Соревнования пройдут с 19 по 25 октября.
В сентябре в Остраве состоялся мужской челленджер. Его победителем стал российский теннисист Аслан Карацев. В финале турнира россиянин обыграл немца Оскара Отте со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 19 минут.
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