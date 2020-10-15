Рублёв — о выходе в четвертьфинал турнира в Петербурге: Умбер нереально хорошо играет

Российский теннисист Андрей Рублёв поделился эмоциями от выхода в четвертьфинал турнира ATP в Санкт-Петербурге. В матче второго круга Рублёв победил француза Уго Умбера со счётом 4:6, 6:4, 7:5

«Он нереально хорошо играет, молодой и перспективный. Я уверен, что у него впереди потрясающая карьера. Он любит играть в зале на этом покрытии. Я давно с ним знаком, поэтому понимал, что матч будет очень трудным. Так что я рад, что сумел победить», — цитирует Рублёва пресс-служба турнира.

В четвертьфинальном матче Рублёв встретится с британцем Кэмероном Норри, который обыграл серба Миомира Кецмановича.

Турнир в Санкт-Петербурге стартовал 12 октября и завершится 18 октября. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Даниил Медведев, в прошлогоднем финале он со счётом 6:3, 6:1 обыграл хорвата Борну Чорича.