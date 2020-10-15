Шаповалов: в Санкт-Петербурге болельщики меня очень любят, это невероятно помогает

Канадский теннисист Денис Шаповалов после выхода в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге поделился ожиданиями от следующего матча. Путёвку в полуфинал он оспорит со швейцарцем Стэном Вавринкой. В матче второго круга Шаповалов победил белоруса Илью Ивашко со счётом 6:1, 6:4.

«Я считаю себя очень везучим, потому что у меня много фанатов по всему миру, именно поэтому я чувствую себя комфортно везде, где играю — особенно здесь, в Санкт-Петербурге. Болельщики здесь меня очень любят, и это мне невероятно помогает.

Вавринка – очень сложный соперник. Я считаю, что сейчас он в очень хорошей форме. Он провёл два сложных матча на этом турнире. По-моему, я уже дважды с ним играл. Особенно сложно с ним играть, когда он чувствует уверенность. Думаю, завтра получится сложный матч, но я считаю, что тоже нахожусь в хорошей форме и первые два своих матча я тоже сыграл очень удачно», — приводит слова Шаповалова пресс-служба турнира.