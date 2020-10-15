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Медведев сложил полномочия чемпиона турнира в Санкт-Петербурге, уступив Опелке

Медведев сложил полномочия чемпиона турнира в Санкт-Петербурге, уступив Опелке
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге. Россиянин, являющийся действующим чемпионом турнира, неожиданно уступил американцу Райлли Опелке. Встреча закончилась со счётом 6:2, 5:7, 4:6.

Продолжительность матча составила 1 час 55 минут. Шестая ракетка мира Медведев выполнил 6 эйсов, допустил 1 двойную ошибку, реализовал 2 брейк-пойнта из 9. Его соперник, занимающий 36-е место в рейтинге ATP, 11 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 3.

В четвертьфинале турнира Опелка сыграет с хорватом Борной Чоричем, который в прошлом году дошёл до финала. Таким образом, американец может выбить из соревнований чемпиона и вице-чемпиона.

Санкт-Петербург. 2-й круг
15 октября 2020, четверг. 17:05 МСК
Даниил Медведев
6
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 4
2 		7 6
         
Райлли Опелка
36
США
Райлли Опелка
Р. Опелка
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