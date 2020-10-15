Даниил Медведев разбил ракетку после поражения на турнире в Санкт-Петербурге. Видео

Российский теннисист Даниил Медведев дал волю эмоциям после того, как не сумел выйти в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге. Россиянин в матче второго круга уступил американцу Райлли Опелке со счётом 6:2, 5:7, 4:6. После матча шестая ракетка мира Медведев разнёс ракетку, ударив ей об корт.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Tennis TV. Права на видео принадлежат «ATP MEDIA».

Продолжительность матча составила 1 час 55 минут. Шестая ракетка мира Медведев выполнил 6 эйсов, допустил 1 двойную ошибку, реализовал 2 брейк-пойнта из 9. Его соперник, занимающий 36-е место в рейтинге ATP, 11 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 3.

Медведев выиграл турнир в Санкт-Петербурге в 2019 году. Таким образом, россиянин сложил полномочия чемпиона.

В четвертьфинале турнира Опелка сыграет с хорватом Борной Чоричем, который в прошлом году дошёл до финала. Таким образом, американец может выбить из соревнований чемпиона и вице-чемпиона.