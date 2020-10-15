Медведев: в игре с Опелкой подвели нервы

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал завершение выступления на турнире в Санкт-Петербурге. Первая ракетка России в матче второго круга уступил американцу Райлли Опелке со счётом 6:2, 5:7, 4:6.
«Не столько подача подвела, сколько нервы. Почему так было, не знаю. Обычно я хорош тем, что в важные моменты играю не хуже, чем в любые другие. А тут наоборот весь матч играл хорошо, а когда было особенно важно действовать уверенно, как будто дрожали руки, если говорить именно про результат. Не спасал в важные моменты, отсюда и проигрыш.
Если честно, вообще не знаю с чем это связать, это для меня редкость. Когда я говорю, что дрожали руки, – не в прямом смысле, а по действиям: подача не проходила, были ошибки, по тактике принимались неверные решения, наверное, действительно была нервозность», — цитирует Медведева Sportbox.
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