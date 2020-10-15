Раонич победил Бублика и сыграет с Хачановым в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге

Канадский теннисист Милош Раонич вышел в четвертьфинал турнира ATP в Санкт-Петербурге. В матче второго круга он нанёс поражение Александру Бублику из Казахстана. Матч закончился со счётом 6:3, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час 6 минут. Бублик выполнил восемь эйсов, допустил две двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-поинта. Его соперник, занимающий 21-е место в рейтинге ATP, девять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-поинта из четырех.

В четвертьфинале турнира Раонич встретится с россиянином Кареном Хачановым, который ранее нанёс поражение соотечественнику Аслану Карацеву.

Также борьбу на турнире продолжает ещё один представитель России, Андрей Рублёв. Его соперником в четвертьфинале станет британец Кэмерон Норри.