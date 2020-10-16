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Медведев: поражение от Опелки — одно из самых обидных, которое могу вспомнить

Медведев: поражение от Опелки — одно из самых обидных, которое могу вспомнить
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как долго восстанавливается после поражений. Напомним, он завершил выступление на турнире в Санкт-Петербурге. Первая ракетка России в матче второго круга уступил американцу Райлли Опелке со счётом 6:2, 5:7, 4:6.

«Зависит от матча. Это одно из самых обидных поражений, которое я могу вспомнить за последнее время. Потому что, как мне кажется, всё было в моих руках, но подвели мелкие ошибки, плюс он хорошо сыграл. В среднем отхожу от поражений час-два, хотя зависит от поражений… В общем, не больше двух дней. Это плюс тенниса: скоро следующий турнир, послезавтра буду тренироваться, так что ничего не остаётся, как продолжать работать и стараться быть лучше», — приводит слова Медведева пресс-служба турнира.

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