«Теперь мой любимый игрок — Надаль». Циципас и Адетокунбо потроллили Кирьоса

Австралиец Ник Кирьос на своей странице в "Инстаграме" опубликовал видео, которое получил от грека Стефаноса Циципаса и баскетболиста «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо.
Циципас: Ник, Яннис хочет тебе кое-что сказать.
Адетокунбо: Ник, ты был моим любимым теннисистом, но теперь это Надаль. Он просто мне нравится, извини.
Циципас: Прости, мужик.
Напомним, между Кирьосом и Надалем сложились непростые отношения. Теннисисты не раз критически высказывались в адрес друг друга. Их матч во втором круге Уимблдона-2019 не обошёлся без скандала: Кирьос намеренно пробил мячом в Надаля. В этом году на Australian Open Кирьос пародировал традиционные ритуалы Надаля перед выполнением подачи. Несмотря на это, Кирьос заявлял, что с Надалем у него взаимное уважение.
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