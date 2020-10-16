«Теперь мой любимый игрок — Надаль». Циципас и Адетокунбо потроллили Кирьоса

Австралиец Ник Кирьос на своей странице в "Инстаграме" опубликовал видео, которое получил от грека Стефаноса Циципаса и баскетболиста «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо.

Циципас: Ник, Яннис хочет тебе кое-что сказать.

Адетокунбо: Ник, ты был моим любимым теннисистом, но теперь это Надаль. Он просто мне нравится, извини.

Циципас: Прости, мужик.

Напомним, между Кирьосом и Надалем сложились непростые отношения. Теннисисты не раз критически высказывались в адрес друг друга. Их матч во втором круге Уимблдона-2019 не обошёлся без скандала: Кирьос намеренно пробил мячом в Надаля. В этом году на Australian Open Кирьос пародировал традиционные ритуалы Надаля перед выполнением подачи. Несмотря на это, Кирьос заявлял, что с Надалем у него взаимное уважение.